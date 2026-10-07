Капремонт детсада при балашихинской школе №6 близится к завершению

07 октября 2026, 12:46

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание дошкольного отделения школы №6, расположенное на улице 1 Мая в микрорайоне Саввино в Балашихе, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 90%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Детсад общей площадью более 1 200 квадратных метров ремонтируют в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на объекте монтируют инженерные коммуникации, занимаются пусконаладкой, собирают и расставляют мебель, а также благоустраивают прилегающую территорию», — сообщает пресс-служба ведомства.