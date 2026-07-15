В Домодедове открылся первый подмосковный Центр активного и здорового долголетия

15 июля 2026, 14:29

оригинал Вячеслав Фетисов (слева). Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Центр активного и здорового долголетия заработал при Домодедовской больнице по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





Основной задачей работающих в Центре врачей является раннее выявление изменений в организме, которые могут привести к ускоренному старению и развитию хронических заболеваний. Это первое медучреждение такого типа в Московской области.





«Забота о старшем поколении и людях с инвалидностью является одним из приоритетов Народной программы «Единой России». В этом Центре по полису обязательного медицинского страхования можно буквально за час узнать состояние организма и получить рекомендации по режиму, сну и питанию», — сказал депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.