В Подмосковье в этом году газифицируют 5 500 домохозяйств
Провести магистральный газ в пять с половиной тысяч домохозяйств планируют в Московской области в текущем году. Работы проводятся в рамках реализации Народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Подключение к голубому топливу ведётся в рамках социальной газификации, по которой до границ участка трубопровод прокладывают бесплатно. Кроме того, жителям льготных категорий покрывают расходы на работы внутри участка и компенсируют до 80 тысяч рублей на покупку оборудования. К льготникам относятся многодетные семьи, участники СВО, инвалиды первой группы и ветераны Великой Отечественной войны.
«В Подмосковье в 2026 году на газ переведут ещё 5 500 домов, в которых проживают более девяти тысяч человек. Кроме того, планируется газифицировать свыше 70 СНТ, где живут около 18 000 человек», — говорится в сообщении.Всего за последние пять лет в Московской области газифицировали 95 тысяч домовладений, из которых около трёх тысяч — на льготных условиях.