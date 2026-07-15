В Подмосковье в этом году газифицируют 5 500 домохозяйств

15 июля 2026, 12:56

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Провести магистральный газ в пять с половиной тысяч домохозяйств планируют в Московской области в текущем году. Работы проводятся в рамках реализации Народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





Подключение к голубому топливу ведётся в рамках социальной газификации, по которой до границ участка трубопровод прокладывают бесплатно. Кроме того, жителям льготных категорий покрывают расходы на работы внутри участка и компенсируют до 80 тысяч рублей на покупку оборудования. К льготникам относятся многодетные семьи, участники СВО, инвалиды первой группы и ветераны Великой Отечественной войны.





«В Подмосковье в 2026 году на газ переведут ещё 5 500 домов, в которых проживают более девяти тысяч человек. Кроме того, планируется газифицировать свыше 70 СНТ, где живут около 18 000 человек», — говорится в сообщении.