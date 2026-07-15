Подмосковные синхронистки стали призёрами Спартакиады учащихся
Сборная Московской области заняла второе общекомандное место в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по синхронному плаванию. Соревнования проходили 10-14 июля во Дворце водных видов спорта в Саранске, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В активе команды – золотая, серебряная и две бронзовые медали.Золото в сольной программе завоевала Анна Данилова. Серебро взял дуэт Даниловой и Марии Чечель. Они представляют СШОР по водным видам спорта в Чехове. Бронза в групповых упражнениях досталась сборной Подмосковья.
По итогам соревнований в медальном зачёте Спартакиады первенствовали представительницы Санкт-Петербурга. Тройку лидеров замкнула команда Москвы.
В финале Спартакиады участвовали более 150 спортсменов из 17 регионов России.
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