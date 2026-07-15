Подмосковные синхронистки стали призёрами Спартакиады учащихся

15 июля 2026, 14:39

оригинал Фото: пресс-служба Федерации водных видов спорта РФ

Сборная Московской области заняла второе общекомандное место в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по синхронному плаванию. Соревнования проходили 10-14 июля во Дворце водных видов спорта в Саранске, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.