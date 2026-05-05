На строительстве детсада в ЖК «Страна.Парковая» в Мытищах разрабатывают котлован
Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, построят в составе жилого комплекса «Страна.Парковая» на территории округа Мытищи. В настоящее время на площадке ведётся разработка котлована. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Детсад возведут за счёт застройщика в рамках договора о комплексном развитии территории.
«Сейчас на площадке идёт разработка котлована до проектных отметок и подготовка к строительству. В ближайшее время планируется приступить к устройству фундамента», — говорится в сообщении.В ЖК построят также школу на 550 учеников: этот проект сейчас находится на стадии разработки документации. По окончании строительства оба соцобъекта передадут на баланс округа.