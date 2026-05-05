В Королёве со второй попытки снесли многоквартирный дом

Полуразрушенный двухэтажный многоквартирный дом снесли на улице Гагарина в Королёве. Сейчас участок, который он занимал, расчищают от строительного мусора. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили в 40-х годах ХХ века, его общая площадь составляла около 1 100 квадратных метров. Проверка показала, что строение критически обветшало, поэтому его было решено снести. Жильцов оттуда расселили, а снос планировалось провести в рамках договора о развитии застроенной территории. Однако компания-застройщик обанкротилась, и аварийное здание осталось на месте.





«Долгое время постройка была бесхозной, несколько раз она горела, из-за чего крыша рухнула, а по стенам пошли трещины. Жители соседних домов неоднократно обращались в «Добродел» с просьбой ликвидировать опасный объект и привести территорию в порядок», — говорится в сообщении.