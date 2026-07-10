Капремонт детсада при лицее №3 в Дзержинском выполнили наполовину

10 июля 2026, 17:59

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание дошкольного отделения лицея №3, расположенное на улице Ленина в городе Дзержинский округа Люберцы, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Детский сад общей площадью более двух тысяч квадратных метров построили в 70-х годах прошлого века. Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамка реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на объекте занимаются фасадом, кровлей, монтажом инженерных коммуникаций и отделкой помещений. На площадке задействованы 28 человек», — говорится в сообщении.