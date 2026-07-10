В Подмосковье восстановили внешний вид более 600 фасадов домов

10 июля 2026, 17:29

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Облицовку и окрасочный слой восстановили на более чем 600 фасадах многоквартирных домов в Московской области за июнь текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Приведение фасадов в порядок входит в список обязанностей управляющих компаний. Эти работы относятся к текущему ремонту, их стоимость заложена в тариф на содержание общего имущества.





«За июнь коммунальщики восстановили окрасочный слой стен и облицовку более чем у 600 фасадов многоквартирных домов Подмосковья. Работы прошли под контролем инспекторов министерства», — отмечается в сообщении.