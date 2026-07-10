В Подмосковье восстановили внешний вид более 600 фасадов домов
Облицовку и окрасочный слой восстановили на более чем 600 фасадах многоквартирных домов в Московской области за июнь текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Приведение фасадов в порядок входит в список обязанностей управляющих компаний. Эти работы относятся к текущему ремонту, их стоимость заложена в тариф на содержание общего имущества.
«За июнь коммунальщики восстановили окрасочный слой стен и облицовку более чем у 600 фасадов многоквартирных домов Подмосковья. Работы прошли под контролем инспекторов министерства», — отмечается в сообщении.Жителям напомнили, что с жалобой на повреждения фасада они могут обратиться в свою управляющую компанию или подать заявку на ремонт через портал Единой диспетчерской службы Московской области.