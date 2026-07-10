На дорогах Подмосковья восстановили восемь искусственных неровностей

10 июля 2026, 17:17

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Восемь искусственных неровностей, расположенных на региональных дорогах в шести округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора на текущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Неровности устанавливают для принудительного снижения скорости. Это позволяет уменьшить риск ДТП на потенциально опасных участках, например, у нерегулируемых перекрёстков, а также там, где много пешеходов.





«Ремонтные работы провели на Юркинском шоссе в деревне Юркино под Талдомом, на Коломенской улице в деревне Холмы округа Коломна, на Ярославском шоссе в микрорайоне Дзержинец города Пушкино и на улице Ленина в посёлке Обухово Богородского округа», — говорится в сообщении.