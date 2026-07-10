В Раменском стартовал чемпионат Московской области по голболу среди слепых
В спорткомплексе «Борисоглебский» проходит чемпионат Московской области по голболу среди слепых и слабовидящих. Об этом сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.
Богдан Шестаков, выступающий в составе сборной Московской области, участвует не только в соревнованиях, но и судит матчи. Юноша занимается этим видом спорта уже семь лет.
«Судьёй работаю три года, собираюсь получать судейскую категорию. Перед началом игры я даю команду тишины, это важно, чтобы слышать мяч. После свистка команда play это уже игра. Есть ещё команда «аут», команды нарушений, окончания игры. Их очень много», – рассказал Богдан.Голбол – паралимпийский вид спорта. Суть – забросить мяч в ворота. При этом он нелёгкий, весом больше килограмма. Внутри – специальные колокольчики.
Спортсмены приехали из Королёва, Мытищ, Подольска и Дзержинского. Каждая команда сыграет на турнире по четыре матча, каждая игра – по два тайма длительностью 12 минут.
«Это командный вид спорта. Ребята учатся понимать и слышать друг друга. Это очень важно в голболе, потому что на всех надеты светонепроницаемые очки, и слух – один из основных факторов хорошей игры», – рассказал главный судья соревнований Дмитрий Шипилов.Турнир в Московской области станет подготовкой к чемпионату России, который пройдёт также в «Борисоглебском» 11-19 июля.