В Раменском стартовал чемпионат Московской области по голболу среди слепых

10 июля 2026, 17:51

оригинал Фото: пресс-служба Раменского м. о.

В спорткомплексе «Борисоглебский» проходит чемпионат Московской области по голболу среди слепых и слабовидящих. Об этом сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.





Богдан Шестаков, выступающий в составе сборной Московской области, участвует не только в соревнованиях, но и судит матчи. Юноша занимается этим видом спорта уже семь лет.

«Судьёй работаю три года, собираюсь получать судейскую категорию. Перед началом игры я даю команду тишины, это важно, чтобы слышать мяч. После свистка команда play это уже игра. Есть ещё команда «аут», команды нарушений, окончания игры. Их очень много», – рассказал Богдан.

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

«Это командный вид спорта. Ребята учатся понимать и слышать друг друга. Это очень важно в голболе, потому что на всех надеты светонепроницаемые очки, и слух – один из основных факторов хорошей игры», – рассказал главный судья соревнований Дмитрий Шипилов.