Капремонт детсада при школе №18 в Серпухове закончат до конца августа
Здание дошкольного отделения серпуховской школы №18, расположенное в микрорайоне Ивановские Дворики, капитально ремонтируют. Сдать объект в эксплуатацию должны до 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Площадь детсада составляет свыше 3 600 квадратных метров. В настоящее время работы выполнены более чем на 89%.
«Сейчас на объекте продолжается устройство фасада и входных групп, монтаж инженерных коммуникаций, пусконаладка, чистовая отделка помещений и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.Ремонт проводится за счёт областного бюджета в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры в Подмосковье.