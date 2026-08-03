Капремонт детсада при школе №18 в Серпухове закончат до конца августа

03 августа 2026, 13:40

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание дошкольного отделения серпуховской школы №18, расположенное в микрорайоне Ивановские Дворики, капитально ремонтируют. Сдать объект в эксплуатацию должны до 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Площадь детсада составляет свыше 3 600 квадратных метров. В настоящее время работы выполнены более чем на 89%.





«Сейчас на объекте продолжается устройство фасада и входных групп, монтаж инженерных коммуникаций, пусконаладка, чистовая отделка помещений и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.