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Подмосковная школьница завоевала награду Международной олимпиады по лингвистике

оригинал Елизавета Хоретоненко (фото: пресс-служба Минобразования МО)

Елизавета Хоретоненко из Гимназии им. Е. М. Примакова в Одинцовском округе завоевала серебряную медаль на XXIII Международной олимпиаде по лингвистике. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.



Соревнования проходили в столице Румынии Бухаресте с 26 июля по 2 августа.

«Всего за Российскую Федерацию выступали четыре школьника. Елизавета показала лучший результат в национальной сборной», — говорится в сообщении.
На олимпиаде за победу сражались 65 команд из 46 стран. Участники решали лингвистические задачи, требующие умения анализировать и находить закономерности в незнакомых языках.

Ранее сообщалось, что школы Московской области окончили в этом году с медалями около 8 600 выпускников.
Лев Каштанов

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