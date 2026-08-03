Подмосковная школьница завоевала награду Международной олимпиады по лингвистике
Елизавета Хоретоненко из Гимназии им. Е. М. Примакова в Одинцовском округе завоевала серебряную медаль на XXIII Международной олимпиаде по лингвистике. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Соревнования проходили в столице Румынии Бухаресте с 26 июля по 2 августа.
«Всего за Российскую Федерацию выступали четыре школьника. Елизавета показала лучший результат в национальной сборной», — говорится в сообщении.На олимпиаде за победу сражались 65 команд из 46 стран. Участники решали лингвистические задачи, требующие умения анализировать и находить закономерности в незнакомых языках.
Ранее сообщалось, что школы Московской области окончили в этом году с медалями около 8 600 выпускников.