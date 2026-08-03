Подмосковная школьница завоевала награду Международной олимпиады по лингвистике

03 августа 2026, 13:26

оригинал Елизавета Хоретоненко (фото: пресс-служба Минобразования МО)

Елизавета Хоретоненко из Гимназии им. Е. М. Примакова в Одинцовском округе завоевала серебряную медаль на XXIII Международной олимпиаде по лингвистике. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Соревнования проходили в столице Румынии Бухаресте с 26 июля по 2 августа.





«Всего за Российскую Федерацию выступали четыре школьника. Елизавета показала лучший результат в национальной сборной», — говорится в сообщении.