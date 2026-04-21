В Пушкинском округе в этом году установят 17 детских площадок

21 апреля 2026, 15:46

17 детских игровых площадок установят в текущем году в трёх городах Пушкинского округа: Красноармейске, Пушкине и Ивантеевке и в трёх посёлках — Ашукине, Правдинском и Зеленоградском. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Все игровые комплексы будут оснащены противоударным покрытием, скамейками и урнами. Общая площадь объектов составит более трёх с половиной тысяч квадратных метров.





«2 200 квадратных метров обустроят в рамках муниципальных программ, а 1 350 квадратных метров — по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Формирование современной комфортной городской среды», — рассказал глава Пушкинского округа Максим Красноцветов.