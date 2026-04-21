Пересадка роговицы станет доступнее для жителей Московской области

21 апреля 2026, 16:04

В Подмосковье на базе МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского создан глазной банк нового типа, интегрированный в региональную систему донорства органов и тканей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





Создание такого банка позволяет выстроить полный цикл работы с донорским материалом от выявления донора до трансплантации.



В отличие от классических моделей, где заготовка тканей и их использование разрознены, в Подмосковье их объединили в общую систему. Ключевую роль играет хирургический центр координации донорства и трансплантации, который обеспечивает своевременное выявление доноров и забор тканей.

Сейчас в регионе в этой работе участвуют 37 медицинских организаций.

«Создание глазного банка – важный шаг в развитии трансплантологической службы Подмосковья. Совсем недавно пациентам с заболеваниями роговицы приходилось ждать направления в федеральный центр. Теперь Московская область закрывает эту потребность самостоятельно, и путь от донора до операции проходит внутри региона. Для пациентов, которым нужна пересадка роговицы, помощь будет доступнее, а сроки ожидания сокращены», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.