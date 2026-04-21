Пересадка роговицы станет доступнее для жителей Московской области
В Подмосковье на базе МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского создан глазной банк нового типа, интегрированный в региональную систему донорства органов и тканей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Создание такого банка позволяет выстроить полный цикл работы с донорским материалом от выявления донора до трансплантации.
В отличие от классических моделей, где заготовка тканей и их использование разрознены, в Подмосковье их объединили в общую систему. Ключевую роль играет хирургический центр координации донорства и трансплантации, который обеспечивает своевременное выявление доноров и забор тканей.
Сейчас в регионе в этой работе участвуют 37 медицинских организаций.
«Создание глазного банка – важный шаг в развитии трансплантологической службы Подмосковья. Совсем недавно пациентам с заболеваниями роговицы приходилось ждать направления в федеральный центр. Теперь Московская область закрывает эту потребность самостоятельно, и путь от донора до операции проходит внутри региона. Для пациентов, которым нужна пересадка роговицы, помощь будет доступнее, а сроки ожидания сокращены», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Операции по пересадке роговицы выполняют в МОНИКИ. Если раньше пациентов направляли в федеральные центры, то сегодня регион полностью обеспечивает подобную медицинскую помощь самостоятельно.
По данным министерства, в среднем каждый год в Подмосковье в пересадке роговицы нуждаются около 150 человек.