«Русский Халк» установил в Подмосковье мировой рекорд по сценическому экстриму

15 июня 2026, 09:27

Видео: пресс-служба Минспорта МО

Мировой рекорд по сценическому экстриму поставил многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» в день России — 12 июня — в Наташинском парке в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Агаджанян в положении «лёжа» удерживал на себе двух атлетов, которые синхронно выполняли упражнения с гантелями и штангой, и надул до разрыва четыре грелки, уложившись в одну минуту 17 секунд. Общий вес, который принял «Русский Халк», составил около 200 килограммов.





«На этот раз спортсмен установил рекорд мира, противоречащий физиологии обычного человека! От лица федерации и себя лично поздравляю Сергея Агаджаняна с невероятным подвигом силы!» — сказал руководитель Международного союза стронгмена-силового экстрима, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.