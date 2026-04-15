Капремонт детсада при школе №26 в Люберцах завершат в этом году

15 апреля 2026, 17:11

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание дошкольного отделения люберецкой школы №26, расположенное на Коммунистической улице, капитально ремонтируют. Завершить работы должны в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время строительная готовность детсада общей площадью более 1 700 квадратных метров составляет 40%.





«На объекте завершили демонтаж и занимаются отделочными и общестроительными работами. На площадке заняты 40 человек», — говорится в сообщении.