Капремонт детсада при школе №5 в Воскресенске завершат в текущем году

10 июля 2026, 18:33

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Дошкольное отделение воскресенской школы №5, расположенное на улице Московская, капитально ремонтируют. Сейчас готовность объекта составляет более 70%. Завершить работы планируют в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание общей площадью почти две тысячи квадратных метров обновляют за счёт подмосковного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.





«В настоящее время на объекте ведётся формирование фасада: там укладывают керамогранитную плитку с обрамлением окон. Кроме того, продолжается отделка помещений и монтаж инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.