В Подмосковье проверяют состояние площадок «Мегабак»
Инспекцию площадок «Мегабак», на которых принимают отходы на переработку и вторичное использование, проводят в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Проверками занимаются специалисты ведомства совместно с представителями муниципальных администраций.
«На сегодняшний день в Подмосковье работают свыше 50 площадок «Мегабак» в 52 районах. По итогам обходов эксперты составят рейтинг округов в зависимости от состояния локаций и сформируют чек-лист поручений с указанием сроков их выполнения», — рассказал глава министерства Игорь Даниленко.Сейчас проверены уже 30 мест. Завершить осмотры планируют до середины июля.
На площадках «Мегабак» принимают отслужившую электронную и бытовую технику, спилы деревьев, старую мебель, игрушки, текстиль, старые шины, а также опасные отходы: ртутные градусники, батарейки и светодиодные, галогенные и люминесцентные лампы.