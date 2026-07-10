В Подмосковье проверяют состояние площадок «Мегабак»

10 июля 2026, 18:00

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Инспекцию площадок «Мегабак», на которых принимают отходы на переработку и вторичное использование, проводят в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Проверками занимаются специалисты ведомства совместно с представителями муниципальных администраций.





«На сегодняшний день в Подмосковье работают свыше 50 площадок «Мегабак» в 52 районах. По итогам обходов эксперты составят рейтинг округов в зависимости от состояния локаций и сформируют чек-лист поручений с указанием сроков их выполнения», — рассказал глава министерства Игорь Даниленко.