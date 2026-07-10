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В Подмосковье подготовили более 900 единиц техники для борьбы с подтоплениями

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО

Более 900 единиц спецоборудования подготовили в подмосковных округах для борьбы с последствиями грядущих ливней. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Непогоду в столичный регион принесёт штормовой циклон, который ранее обрушился на Калининград.

«В преддверии шторма дежурные смены 64 водоканалов перевели на усиленный режим работы. В их распоряжении 414 мотопомп, 124 илососа, 63 дренажные насосные станции, 322 дизель‑генераторные установки и запасы горюче‑смазочных материалов», — говорится в сообщении.
О ситуации на местах муниципальные власти будут сообщать в региональный ЖКХ-центр. При необходимости местные бригады можно будет усилить людьми и техникой.
Лев Каштанов

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