В Подмосковье подготовили более 900 единиц техники для борьбы с подтоплениями
Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Более 900 единиц спецоборудования подготовили в подмосковных округах для борьбы с последствиями грядущих ливней. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Непогоду в столичный регион принесёт штормовой циклон, который ранее обрушился на Калининград.
«В преддверии шторма дежурные смены 64 водоканалов перевели на усиленный режим работы. В их распоряжении 414 мотопомп, 124 илососа, 63 дренажные насосные станции, 322 дизель‑генераторные установки и запасы горюче‑смазочных материалов», — говорится в сообщении.О ситуации на местах муниципальные власти будут сообщать в региональный ЖКХ-центр. При необходимости местные бригады можно будет усилить людьми и техникой.