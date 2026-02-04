Капремонт детсада «Ручеек» в Пушкинском округе выполнен на 30%
В 3-м Акуловском проезде Пушкинского городского округа продолжаются работы по капитальному ремонту дошкольного отделения «Ручеек», входящего в состав образовательного комплекса № 5. В настоящее время подрядная организация выполняет внутреннюю отделку помещений и монтаж инженерных систем, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Реконструкция проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует целям национального проекта «Семья».
На объекте задействованы 18 специалистов и три единицы строительной техники. Ведется замена изношенных инженерных коммуникаций, а также внутренние отделочные работы. Общий уровень строительной готовности по всем направлениям составляет порядка 30%.
Детский сад площадью 1 050 кв. метров был построен в 1962 году. В ходе капитального ремонта здесь обновят кровлю и водосточную систему, модернизируют инженерные сети, смонтируют системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут групповые помещения и пищеблок. Кроме того, здание получит обновленный фасад, а прилегающую территорию благоустроят.
Завершение капитального ремонта и ввод обновленного детского сада в эксплуатацию запланированы до конца 2026 года.
