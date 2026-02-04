Капремонт детсада «Ручеек» в Пушкинском округе выполнен на 30%

04 февраля 2026, 17:52

оригинал Фото: Видео: Министерство строительного комплекса Московской области

В 3-м Акуловском проезде Пушкинского городского округа продолжаются работы по капитальному ремонту дошкольного отделения «Ручеек», входящего в состав образовательного комплекса № 5. В настоящее время подрядная организация выполняет внутреннюю отделку помещений и монтаж инженерных систем, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.