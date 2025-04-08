В Московской области восстановили фасады более 900 жилых домов

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
За I квартал этого года коммунальные службы Подмосковья восстановили окраску и облицовку более чем 900 фасадов многоквартирных домов. Работы проводили под надзором инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Покраска и облицовка фасада дома – не просто косметический ремонт, улучшающий внешний вид. Это важно для защиты здания от разрушения. Создаётся барьер, препятствующий проникновению влаги в стены и предотвращающий повреждение конструкций. Работы относятся к текущему ремонту. Их стоимость входит в тариф на содержание общего имущества.
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«Для долговечности здания управляющие организации должны регулярно осматривать фасад и оперативно устранять выявленные повреждения – трещины, сколы краски, отслоения облицовки», – добавил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Жителям Подмосковья напомнили, что в случае обнаружения повреждений фасада многоквартирного дома можно обратиться в свою управляющую организацию или подать заявку через портал ЕДС МО.
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Лора Луганская