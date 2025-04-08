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В Московской области восстановили фасады более 900 жилых домов

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

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За I квартал этого года коммунальные службы Подмосковья восстановили окраску и облицовку более чем 900 фасадов многоквартирных домов. Работы проводили под надзором инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Покраска и облицовка фасада дома – не просто косметический ремонт, улучшающий внешний вид. Это важно для защиты здания от разрушения. Создаётся барьер, препятствующий проникновению влаги в стены и предотвращающий повреждение конструкций. Работы относятся к текущему ремонту. Их стоимость входит в тариф на содержание общего имущества.
«Для долговечности здания управляющие организации должны регулярно осматривать фасад и оперативно устранять выявленные повреждения – трещины, сколы краски, отслоения облицовки», – добавил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Жителям Подмосковья напомнили, что в случае обнаружения повреждений фасада многоквартирного дома можно обратиться в свою управляющую организацию или подать заявку через портал ЕДС МО.

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Подмосковные предприятия с начала года получили от ФРП займов на 300 млн рублей
08 апреля 2025, 21:39

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фонд развития промышленности Московской области с начала года выдал подмосковным предприятиям льготных займов более чем на 300 млн рублей. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«С начала 2025-го ФРП выдал 329 млн рублей бизнесу на развитие предприятий Подмосковья. Эти средства будут направлены на реализацию четырёх инвестпроектов. Суммарный объём инвестиций в них превысит 1,1 млрд рублей. В регионе появится 150 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в пресс-службе, подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП региона по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых на срок до семи лет. Узнать больше о программах ФРП МО можно на сайте.

Кроме того, промышленные предприятия могут получить займы в ФРП России по ставкам 3% и 5% годовых. Ознакомиться с этими программами можно по ссылке.

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Подмосковье заняло первое место в России по производству кондитерских изделий
08 апреля 2025, 21:04

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область занимает первое место в России по объёму выпуска кондитерских изделий. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
По результатам двух месяцев с начала года на долю подмосковных производителей приходится более 28% продукции, выпускаемой в Центральном федеральном округе, и свыше 13% – в стране.
«Кондитерская отрасль – в числе ведущих в подмосковном АПК. За два месяца с начала года выпустили более 83 тыс. тонн кондитерских изделий.
Наши предприятия наращивают мощности, запускают дополнительные линии. В этом году планируем увеличить объём производства ещё на 1,5% по сравнению с прошлогодним показателем. Это более 8 тыс. тонн. Наша продукция представлена не только на внутреннем рынке – активно поставляем её за рубеж», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Как уточнили в ведомстве, около 33% экспорта произведённых в регионе кондитерских изделий приходится на Белоруссию и Казахстан, 10% – на Киргизию, 5% – на Армению и 4% – на Азербайджан. В основном это продукция из шоколада, мучные кондитерские изделия и печенье.

В министерстве напомнили, что по итогам прошлого года в Подмосковье произвели более 570 тыс. тонн кондитерских изделий.

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В клинике им. Л. Рошаля сделали уникальные операции детям из Семейного центра
08 апреля 2025, 20:55

Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля провели уникальные операции детям из Семейного центра социального обслуживания и реабилитации. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
Ранее заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 ДКЦ Алексей Иванов провёл выездную консультацию для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По её итогам три ребёнка с серьёзными деформациями опорно-двигательного аппарата получили направление на госпитализацию в центр.

У двух мальчиков были деформированные стопы, что сильно затрудняло для них ходьбу. У девочки обнаружили лучевую косорукость, которая мешала нормальной жизни и даже не позволяла нормально принимать пищу.
«Мы провели реконструктивные операции на стопах мальчиков, которые помогут им носить обычную обувь без боли и дадут уверенную походку. Девочке выполнили операцию на кистевом суставе. Теперь она сможет выполнять простые действия – например, держать ложку во время еды. Эти дети нуждаются в нашей поддержке, и мы были рады им помочь», – рассказал Иванов.
Как отметили в ДКЦ, юные пациенты уже выписаны. Проведённые операции значительно улучшит качество жизни детей и позволит им стать более независимыми. В России такие хирургические вмешательства проводят только несколько центров.

Ранее сообщалось, что в Московской области работают более 40 комплексных и семейных центров социального обслуживания и реабилитации.

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В Подмосковье реализуют 34 проекта импортозамещения в лёгкой промышленности
08 апреля 2025, 20:25

Фото: iStock / Smederevac

В Подмосковье с 2022 года заявлено более 30 проектов технологического суверенитета в лёгкой промышленности. Эта отрасль – одна из самых привлекательных для импортозамещения, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В Московской области за последние три года заявлено 34 проекта технологического суверенитета в сфере легкой промышленности. Она включает выпуск текстиля, одежды, обуви и других видов продукции. Объём инвестиций в эти проекты превышает 8 млрд рублей. На новых предприятиях рассчитывают создать около 2,5 тыс. рабочих мест. Лёгкая промышленность – важная часть экономики региона и страны в целом», – отметила Зиновьева.
Как рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста, компания «Промтент Север», например, построит в Солнечногорске производство стропы ПВХ – текстильной ленты с ПВХ-покрытием технического назначения. Аналогов этой продукции в России нет. Запустить новое предприятие планируют в следующем году.

Предприятие «Графиня К» возведёт новый производственный корпус в Долгопрудном. Там запустят производство меховой женской верхней одежды, которую ранее поставляли из-за рубежа. Объект также введут в эксплуатацию в 2026-м.

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В Наро-Фоминске вновь открыли обновлённую площадку «Мегабак»
08 апреля 2025, 20:00

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Наро-Фоминском городском округе после модернизации открылась современная площадка приёма вторичных ресурсов «Мегабак». Жители смогут обменивать там вторсырьё на деньги, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В открытии участвовали отраслевые специалисты Минчистоты, представители администрации муниципалитета, председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами региона и жители муниципалитета.
«Каждый желающий может сдать макулатуру, металл, стекло, текстиль, старую мебель, автомобильные шины, бытовую технику и другие материалы. Главная цель – сделать каждую площадку удобным и доступным местом, где можно не только избавиться от ненужных вещей, но и получить за это бонусы», – пояснили в ведомстве.
Адрес площадки: Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 38Т. Время работы: вторник – суббота с 9:00 до 18:00, воскресенье – с 9:00 до 17:00.

Как отметили в Минчистоты, на всех площадках «Мегабак» собирают 12 полезных фракций. Подробную информацию можно найти на сайте.

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