Капремонт детсада в балашихинском микрорайоне Саввино завершат до конца года
Дошкольное отделение школы №6, расположенное на улице 1 Мая в микрорайоне Саввино в Балашихе, капитально ремонтируют. Завершить работы планируют в четвёртом квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время работы в здании общей площадью свыше 1 200 квадратных метров выполнены более чем на 86%.
«Сейчас на объекте занимаются обновлением фасада и кровли, монтажом инженерных коммуникаций и чистовой отделкой помещений. На площадке задействованы 50 человек, используются восемь единиц спецтехники», — говорится в сообщении.В отремонтированном здании установят новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.