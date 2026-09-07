Капремонт детсада в балашихинском микрорайоне Саввино завершат до конца года

07 сентября 2026, 12:44

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Дошкольное отделение школы №6, расположенное на улице 1 Мая в микрорайоне Саввино в Балашихе, капитально ремонтируют. Завершить работы планируют в четвёртом квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время работы в здании общей площадью свыше 1 200 квадратных метров выполнены более чем на 86%.





«Сейчас на объекте занимаются обновлением фасада и кровли, монтажом инженерных коммуникаций и чистовой отделкой помещений. На площадке задействованы 50 человек, используются восемь единиц спецтехники», — говорится в сообщении.