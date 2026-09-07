Суд конфисковал автомобиль жительницы Клина за повторное пьяное вождение

07 сентября 2026, 12:32

оригинал Фото: пресс-служба Прокуратуры МО

Клинский городской суд вынес обвинительный приговор 43-летней местной жительнице за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Подмосковья.





В суде было установлено, что в июне подсудимая, будучи ранее привлечённой к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь села за руль своей машины в нетрезвом состоянии.

«Женщина передвигалась по городскому округу Клин, где между деревнями Давыдково и Рубчиха её остановили работники ГИБДД. Выполнить законные требования работников правоохранительных органов о прохождении медосвидетельствования осуждённая отказалась. С учётом позиции гособвинителя Клинской городской прокуратуры суд приговорил виновную к 260 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года. Помимо этого, суд конфисковал в доход государства автомобиль осуждённой Hyundai Solaris», – рассказали в надзорном ведомстве.