На четырёх перекрёстках в Подмосковье изменили режим работы светофоров

07 сентября 2026, 12:32

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы светофоров изменили на четырёх перекрёстках в Балашихе, Подольске, Богородском и Ленинском округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Работа по оптимизации светофорного регулирования проводится постоянно. Она позволяет с минимальными затратами увеличивать пропускную способность дорог и снижает риск ДТП.





«Два светофора перевели в адаптивный режим: на пересечении улиц Асфальтовая и Центральная в селе Кудиново Богородского округа и на перекрёстке Центральной улицы с проспектом Жуковского в балашихинском микрорайоне Кучино», — говорится в сообщении.