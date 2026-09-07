На четырёх перекрёстках в Подмосковье изменили режим работы светофоров
Режим работы светофоров изменили на четырёх перекрёстках в Балашихе, Подольске, Богородском и Ленинском округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работа по оптимизации светофорного регулирования проводится постоянно. Она позволяет с минимальными затратами увеличивать пропускную способность дорог и снижает риск ДТП.
«Два светофора перевели в адаптивный режим: на пересечении улиц Асфальтовая и Центральная в селе Кудиново Богородского округа и на перекрёстке Центральной улицы с проспектом Жуковского в балашихинском микрорайоне Кучино», — говорится в сообщении.Кроме того, в селе Покров округа Подольск увеличили время выезда с Домодедовской улицы на Домодедовское шоссе и продлили время работы пешеходной фазы, а посёлке Молоково Ленинского округа поменяли режим работы светофора у остановки «Правление».