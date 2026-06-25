Молодёжный форум «Мы — Россия» собрал в Подмосковье более 300 участников
Четвёртый молодёжный форум «Мы — Россия» стартовал в Московской области. В его работе принимают участие более 300 человек: волонтёры, активисты молодёжных движений и лидеры студенческого самоуправления со всего Подмосковья, а также из Херсонской области, ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства информации и молодёжной политики.
Задача форума — отвечать на реальные запросы молодёжи, отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.
«Сегодня молодым людям нужны не только знания, но и практические навыки, которые пригодятся в жизни — от информационной безопасности до тактической медицины. Поэтому мы пригласили спикеров, за плечами которых реальный опыт: военных, врачей, ИТ-экспертов, журналистов», — сказала министр.Каждое утро для ребят проводят занятия по тактической медицине. Кандидат медицинских наук, ветеран боевых действий Артём Катулин объясняет и показывает, как останавливать кровотечения, накладывать повязки, делать непрямой массаж сердца и пр.
Создавать медиаконтент участников форума учит основатель своей контент-студии Роман Киселёв, а овладеть искусством коммуникаций помогает актёр и телеведущий Иван Распопов. Противодействие фейкам с ребятами обсудит лектор АНО «Диалог Регионы» Артём Терещенков, работу с ИИ — эксперт по AI-трансформации бизнеса Алексей Парфун, а действия в условиях чрезвычайных ситуаций — офицер госбезопасности Иван Грань.
Важным событием станет встреча с автором документального фильма «Предательство» — журналистом ВГТРК Андреем Медведевым. А завершится форум фестивалем в честь Дня молодёжи, который состоится в Подольске 27 июня.