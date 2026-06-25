Молодёжный форум «Мы — Россия» собрал в Подмосковье более 300 участников

25 июня 2026, 15:16

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Четвёртый молодёжный форум «Мы — Россия» стартовал в Московской области. В его работе принимают участие более 300 человек: волонтёры, активисты молодёжных движений и лидеры студенческого самоуправления со всего Подмосковья, а также из Херсонской области, ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства информации и молодёжной политики.





Задача форума — отвечать на реальные запросы молодёжи, отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.





«Сегодня молодым людям нужны не только знания, но и практические навыки, которые пригодятся в жизни — от информационной безопасности до тактической медицины. Поэтому мы пригласили спикеров, за плечами которых реальный опыт: военных, врачей, ИТ-экспертов, журналистов», — сказала министр.