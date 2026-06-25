Воробьёв обсудил с Лукашенко экономическое сотрудничество Подмосковья и Белоруссии
Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Встреча прошла в Белоруссии.
«Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом – не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область занимает первое место по товарообороту с республикой, который составляет более 15 миллиардов долларов. Такой показатель – крупнейший по сравнению с остальными российскими регионами», – сказал Лукашенко Воробьёву
«Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич», – отметил губернатор Подмосковья.По словам белорусского президента, товарооборот в 15 миллиардов долларов – ничто по сравнению с валовым продуктом, который Московская область даёт России.
Как подчеркнул Лукашенко, Минск готов и дальше развивать сотрудничество с Подмосковьем по востребованным направлениям. Он рассказал, что на его встречах с президентом России Владимиром Путиным часто заходят разговоры о Московской области.
Белорусский лидер выразил уважение Воробьёву за труд, который губернатор и его коллеги вкладывают в развитие Подмосковья.