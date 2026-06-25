Волонтёры Павловского Посада помогли провести инклюзивный забег «Клязьма RUN»

25 июня 2026, 15:12

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Шестой инклюзивный забег «Клязьма RUN» состоялся в парке Победы в Орехово-Зуеве. В число волонтёров, помогавших провести мероприятие, вошли представители Павлово-Посадского округа. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Балашов.





Мероприятие собрало 150 участников. Волонтёры из Павловского Посада организовали для них целую площадку с деревянными играми: «рыбалкой», строительством башни и пр. Кроме того, они встречали участников забега на финише.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.



«Спасибо региональному ресурсному центру «Волонтёры Подмосковья» Орехово-Зуевского городского округа за приглашение. И спасибо нашим волонтёрам за то, что вы делаете Павлово-Посадский округ и всё Подмосковье теплее», — написал Сергей Балашов в своих соцсетях.