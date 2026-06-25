Волонтёры Павловского Посада помогли провести инклюзивный забег «Клязьма RUN»
Шестой инклюзивный забег «Клязьма RUN» состоялся в парке Победы в Орехово-Зуеве. В число волонтёров, помогавших провести мероприятие, вошли представители Павлово-Посадского округа. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Балашов.
Мероприятие собрало 150 участников. Волонтёры из Павловского Посада организовали для них целую площадку с деревянными играми: «рыбалкой», строительством башни и пр. Кроме того, они встречали участников забега на финише.
«Спасибо региональному ресурсному центру «Волонтёры Подмосковья» Орехово-Зуевского городского округа за приглашение. И спасибо нашим волонтёрам за то, что вы делаете Павлово-Посадский округ и всё Подмосковье теплее», — написал Сергей Балашов в своих соцсетях.Проведение забега поддержало областное министерство информации и молодежной политики. Там отметили, что стать волонтёром несложно: достаточно искреннего желания помогать другим. Полная информация о том, как принять участие в движении «Волонтёры Подмосковья», размещается на сайте министерства, а все адреса и контакты штабов — на официальном портале движения. Волонтёры получают билеты на топовые мероприятия региона и страны, подарки, благодарности и грамоты.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает выдачу грантов на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятия и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.