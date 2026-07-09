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Капремонт детсада в посёлке Большие Вязёмы близится к завершению

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Готовность капитального ремонта двухэтажного здания детского сада №34 в посёлке Большие Вязёмы Одинцовского округа достигла 85%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«На объекте закончили демонтаж и обновление кровли. В настоящее время строители завершают ремонт фасада, монтируют инженерные коммуникации, занимаются отделкой помещений и благоустраивают прилегающую территорию. На площадке работают 45 человек, используются две единицы спецтехники», — говорится в сообщении.
Сдать отремонтированное здание в эксплуатацию должны в текущем году.
Лев Каштанов

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