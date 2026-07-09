Капремонт детсада в посёлке Большие Вязёмы близится к завершению
Готовность капитального ремонта двухэтажного здания детского сада №34 в посёлке Большие Вязёмы Одинцовского округа достигла 85%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«На объекте закончили демонтаж и обновление кровли. В настоящее время строители завершают ремонт фасада, монтируют инженерные коммуникации, занимаются отделкой помещений и благоустраивают прилегающую территорию. На площадке работают 45 человек, используются две единицы спецтехники», — говорится в сообщении.Сдать отремонтированное здание в эксплуатацию должны в текущем году.