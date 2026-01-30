Капремонт детсада «Звёздочка» в Долгопрудном вступил в новый этап

30 января 2026, 14:22

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад №6 «Звёздочка», расположенный на улице Пацаева в Долгопрудном, капитально ремонтируют. В настоящее время на объекте завершили демонтаж и приступили к общестроительным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт ведётся в соответствии с графиком, на площадке заняты 25 рабочих.



