Капремонт детсада «Звёздочка» в Долгопрудном вступил в новый этап
Детский сад №6 «Звёздочка», расположенный на улице Пацаева в Долгопрудном, капитально ремонтируют. В настоящее время на объекте завершили демонтаж и приступили к общестроительным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт ведётся в соответствии с графиком, на площадке заняты 25 рабочих.
В рамках капремонта двухэтажное здание детсада 1980 года постройки обновят снаружи и изнутри. Все работы планируется завершить в текущем году.«Сейчас демонтажные работы завершены полностью. Строители занимаются устройством фундамента новой входной группы и внутренних перегородок. Со следующей недели начнётся монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.