В Подмосковье автоматизировали проверку документов по планировке территорий
Подготовку заключений о документации по планировке территории для нежилых объектов в Московской области перевели в автоматический режим. Эту работу выполнили специалисты регионального Комитета по архитектуре и градостроительству, сообщает пресс-служба ведомства.
Теперь заключения о соответствии планировочных документов градостроительному законодательству генерируются в информационной системе «Управление градостроительной деятельностью Московской области» (ГИС УГД МО).
«Автоматизация заключений является необходимым и закономерным этапом развития подмосковных цифровых систем в градостроительстве», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.Она добавила, что нововведение крайне востребовано: если в 2021 году специалисты Мособлархитектуры подготовили заключение по 412 проектам планировки и межевания территории, то в 2025 году — уже 1280. При этом при проведении этой работы вручную требовалось обработать и напечатать до 300 листов документации. Автоматизация сэкономит сотрудникам до двух тысяч рабочих часов в год.