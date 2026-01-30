В Подмосковье автоматизировали проверку документов по планировке территорий

30 января 2026, 11:55

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Подготовку заключений о документации по планировке территории для нежилых объектов в Московской области перевели в автоматический режим. Эту работу выполнили специалисты регионального Комитета по архитектуре и градостроительству, сообщает пресс-служба ведомства.





Теперь заключения о соответствии планировочных документов градостроительному законодательству генерируются в информационной системе «Управление градостроительной деятельностью Московской области» (ГИС УГД МО).





«Автоматизация заключений является необходимым и закономерным этапом развития подмосковных цифровых систем в градостроительстве», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.