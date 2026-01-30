В Подмосковье за год модернизировали более 700 контейнерных площадок
Свыше 700 контейнерных площадок модернизировали в Московской области в 2025 году. Это позволило сделать сбор отходов более удобным, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В годовой топ-5 округов по числу модернизированных площадок вошли Подольск, Истра, Красногорск, Чехов и Ленинский. В наступившем году работа продолжится.
«Задача на этот год — вместе с муниципалитетами обновить более 700 контейнерных площадок. Кроме того, отдельно займёмся подъездами к ним, чтобы мусоровозам было проще работать. В планах обустройство примерно 200 таких подъездов», — сказал глава министерства Игорь Даниленко.Отмечается, что больше всего площадок планируется модернизировать в округах Люберцы, Красногорск, Химки, Мытищи и Балашиха.