В Подмосковье за год модернизировали более 700 контейнерных площадок

30 января 2026, 13:16

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 700 контейнерных площадок модернизировали в Московской области в 2025 году. Это позволило сделать сбор отходов более удобным, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В годовой топ-5 округов по числу модернизированных площадок вошли Подольск, Истра, Красногорск, Чехов и Ленинский. В наступившем году работа продолжится.





«Задача на этот год — вместе с муниципалитетами обновить более 700 контейнерных площадок. Кроме того, отдельно займёмся подъездами к ним, чтобы мусоровозам было проще работать. В планах обустройство примерно 200 таких подъездов», — сказал глава министерства Игорь Даниленко.