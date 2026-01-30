Строительство корпуса детсада «Ромашка» в Реутове завершат в августе
Новый корпус реутовского детского сада №3 «Ромашка» на 180 воспитанников строят на Комсомольской улице рядом с домом №17. Сдать объект в эксплуатацию планируют в августе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Корпус представляет из себя трёхэтажное здание общей площадью 2,9 тыс. квадратных метров.
«В настоящее время строительная готовность объекта достигла 75%», — говорится в сообщении.В здании предусмотрены групповые помещения с игровыми, спальнями, санузлами, буфетом и раздевалками, физкультурный и музыкальный залы, кружковые и медпункт. Группы для детей младшего возраста рассчитаны на 20 мест, а для ребят постарше — на 25 мест.