Строительство корпуса детсада «Ромашка» в Реутове завершат в августе

30 января 2026, 12:47

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Новый корпус реутовского детского сада №3 «Ромашка» на 180 воспитанников строят на Комсомольской улице рядом с домом №17. Сдать объект в эксплуатацию планируют в августе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Корпус представляет из себя трёхэтажное здание общей площадью 2,9 тыс. квадратных метров.





«В настоящее время строительная готовность объекта достигла 75%», — говорится в сообщении.