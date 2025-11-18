Объем предложения новостроек вырос в 15 округах Московской области
За прошедший год объем предложения на первичном рынке жилья вырос в 15 муниципалитетах Подмосковья. По данным экспертов ГК «Ферро-Строй», максимальный прирост квартир зафиксирован в Мытищах, сообщили в подмосковном Минжиле.
Аналитики отмечают, что в ноябре 2025 года на рынке новостроек Подмосковья представили 43 950 квартир. Девелоперские проекты сосредоточили в 34 округах области, в 25 административных единицах новостроек в продаже сейчас нет.
В 19 муниципальных образованиях Московской области предложение первичного жилья сократилось. Наибольшее снижение наблюдается в Котельниках (–1028 лотов), Солнечногорске (–985 лотов) и Балашихе (–878 лотов). В то же время в 15 округах число квартир и апартаментов выросло. Лидерами по темпам увеличения предложения стали Мытищи (+1774 лота), Красногорск (+995 лотов) и Химки (+832 лота).
С начала 2025 года девелоперы вывели на первичный рынок Московской области 19 новых жилых комплексов. Кроме того, открыли продажи в новых корпусах 46 объектов, реализацию которых начали ранее.
