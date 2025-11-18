Объем предложения новостроек вырос в 15 округах Московской области

18 ноября 2025, 12:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

За прошедший год объем предложения на первичном рынке жилья вырос в 15 муниципалитетах Подмосковья. По данным экспертов ГК «Ферро-Строй», максимальный прирост квартир зафиксирован в Мытищах, сообщили в подмосковном Минжиле.