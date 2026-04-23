Капремонт детского сада в подмосковном посёлке Загорянский завершат в августе

23 апреля 2026, 10:10

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад при школе №21 в посёлке Загорянский округа Щёлково капитально ремонтируют. Завершить работы планируется в августе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание детсада построили 49 лет назад. Его общая площадь составляет почти полторы тысячи квадратных метров.





«Сейчас на объекте обустраивают фасад и кровлю, а внутри монтируют инженерные системы и отделывают помещения. Общая готовность ремонта составляет 40%. На площадке заняты 40 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.