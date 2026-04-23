В Красногорске рассказали о ходе строительства шести домов ЖК «Аникеевский»

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жилой комплекс «Аникеевский» строят на пересечении Волоколамского и Новорижского шоссе в округе Красногорске. О ходе возведения шести корпусов рассказали в пресс-службе Минжилполитики Московской области.



Всего в первую очередь входит постройка десяти домов высотой четыре-шесть этажей.

«В корпусе 1.1 устанавливают монолитные сборные железобетонные вертикальные конструкции и перекрытия на уровне шестого этажа. В корпусе 1.2 проводят подготовительные работы. На площадке корпуса 7 заканчивают земляные работы. В корпусе 12.1 собирают вертикальные конструкции и перекрытия и занимаются кладкой стен», — говорится в сообщении.
Строительство корпуса 12.2 близится к завершению, сейчас там обустраивают кровлю, монтируют окна и отлаживают внутренние инженерные системы. А в корпусе 13 заканчивают кладку наружных стен.
Лев Каштанов

