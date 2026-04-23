На всероссийской конференции по физике в Дубне представили более 50 докладов
V Всероссийскую школу-конференцию «Фундаментальная физика и прикладные технологии» провели в университете «Дубна». На ней представили свыше 50 докладов различной тематики, подготовленных сотрудниками 27 научных и образовательных учреждений из разных городов России, а также из Казахстана и Армении. О этом сообщает пресс-служба вуза.
В частности, заместитель директора ЛЯР ОИЯИ по научной работе Александр Карпов выступил с докладом о поиске границ таблицы Менделеева.
«Слушателям рассказали, какие элементы планируют получить в ближайшие годы ученые на Фабрике сверхтяжёлых элементов в Объединенном институте ядерных исследований», — говорится в сообщении.Доклады касались также радиационной биологии, синтеза сверхтяжёлых элементов, создания биокибернетической системы управления жизнеспособностью человека, разработке дронов и способам их нейтрализации и пр.
По итогам конференции опубликуют сборник тезисов.