На всероссийской конференции по физике в Дубне представили более 50 докладов

23 апреля 2026, 09:52

оригинал Александр Карпов (фото: пресс-служба университета «Дубна»)

V Всероссийскую школу-конференцию «Фундаментальная физика и прикладные технологии» провели в университете «Дубна». На ней представили свыше 50 докладов различной тематики, подготовленных сотрудниками 27 научных и образовательных учреждений из разных городов России, а также из Казахстана и Армении. О этом сообщает пресс-служба вуза.





В частности, заместитель директора ЛЯР ОИЯИ по научной работе Александр Карпов выступил с докладом о поиске границ таблицы Менделеева.





«Слушателям рассказали, какие элементы планируют получить в ближайшие годы ученые на Фабрике сверхтяжёлых элементов в Объединенном институте ядерных исследований», — говорится в сообщении.