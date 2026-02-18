Капремонт детского сада в Жуковском выходит на новый этап
В Жуковском продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения школы №12 на улице Макаревского. Как сообщили в администрации городского округа, строители уже завершили демонтаж и приступили к устройству фасада и кладке внутренних перегородок, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счёт бюджетных средств.
В ходе ремонта в здании полностью обновят инженерные сети, проведут внутреннюю отделку, заменят входные группы, кровлю и фасад. Детский сад оснастят системами видеонаблюдения и пожарной безопасности. Также запланирована модернизация пищеблока, закуп современной мебели и оборудования и благоустройство прилегающей территории.
Открытие обновлённого дошкольного учреждения намечено на 2026 год.
