Почти в 90 парках Подмосковья отметят День защитника Отечества

18 февраля 2026, 17:14

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более чем в 85 подмосковных парках 23 февраля проведут областное мероприятие «Разрешите поздравить» ко Дню защитника Отечества. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.