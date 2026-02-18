Достижения.рф

Почти в 90 парках Подмосковья отметят День защитника Отечества

Более чем в 85 подмосковных парках 23 февраля проведут областное мероприятие «Разрешите поздравить» ко Дню защитника Отечества. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



Гости смогут стать участниками военно-патриотической игры «Зарница», изготовить поздравительные открытки, посетить фотовыставки «На страже Отечества» и концерты патриотических песен.

Так, в парке «Городок» Рузы состоятся выставка военной техники, показ военных фильмов, мастер-класс по тактической медицине и игра-приключение «По следам Героев».

В парке Мира в Мытищах проведут силовое представление на испытание выносливости, взятие снежного городка «Ледовая диверсия» и мастер-класс по оформлению поздравительных открыток.

Центральный парк Победы в Долгопрудном пригласит на сюжетный квест-ориентирование, цифровую выставку детских рисунков и тематическую викторину «Слава защитникам». Украсит мероприятие концерт патриотических песен.

Познакомиться с праздничной программой можно на сайте.
