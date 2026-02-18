Ветспециалисты проверили производство косметики и БАД в Подмосковье
Сотрудники Талдомской ветеринарной станции провели обследование компании «Биофармлаб», специализирующейся на выпуске парфюмерно-косметической продукции и биодобавок, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Предприятие ежегодно производит до 15 миллионов единиц товара, включая средства ухода, антивозрастные кремы и шампуни. Продукция поставляется как на российский рынок, так и за рубеж.
Специалисты отобрали пробы с производственного оборудования, с рук и спецодежды сотрудников, а также проверили состояние воздуха в помещениях. Лабораторные исследования подтвердили соответствие всем ветеринарно-санитарным нормам.
Мероприятие проведено в рамках контроля за обращением сырья животного происхождения и направлено на обеспечение безопасности и качества конечной продукции.
