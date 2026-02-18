Ветспециалисты проверили производство косметики и БАД в Подмосковье

18 февраля 2026, 17:41

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Сотрудники Талдомской ветеринарной станции провели обследование компании «Биофармлаб», специализирующейся на выпуске парфюмерно-косметической продукции и биодобавок, ​сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.