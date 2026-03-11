В Долгопрудном наметили сроки капремонта аварийного дома на Станционной улице
Дом №4 по Станционной улице в Долгопрудном, находящийся в аварийном состоянии, капитально отремонтируют. Об объёме работ и сроках их проведения рассказали в администрации округа.
Разработку проектно-сметной документации Фонд капитального ремонта региона завершил в декабре минувшего года.
«В проекте учитывают все проблемы здания, из-за которых предыдущий подрядчик отказался от работ», — отметил замглавы округа по жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Коновалов.Сейчас идёт подготовка к выбору нового подрядчика. Он должен будет приступить к работам в текущем году, а завершить всё — в 2027-м.
В рамках капитального ремонта в здании обновят кровлю, чердачное перекрытие, все внутридомовые инженерные сети, а также фасад. При этом будут усилены стены и конструктивные элементы.