На строительстве моста через Клязьму в Мытищах начали армировать опоры

17 февраля 2026, 17:08

оригинал Фото: медиасток.рф

Армирование элементов опор началось на строительстве двухполосного моста через Клязьму в мытищинском микрорайоне Пирогово. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Запустить рабочее движение по новому мосту планируется до конца текущего года, а полностью завершить строительство — в первом квартале 2028 года.





«Строительная готовность моста сейчас составляет более 40%, а всего проекта в целом — 14%. Рабочие приступили к армированию подферменников на первой опоре из четырёх», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.