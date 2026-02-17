На строительстве моста через Клязьму в Мытищах начали армировать опоры
Армирование элементов опор началось на строительстве двухполосного моста через Клязьму в мытищинском микрорайоне Пирогово. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Запустить рабочее движение по новому мосту планируется до конца текущего года, а полностью завершить строительство — в первом квартале 2028 года.
«Строительная готовность моста сейчас составляет более 40%, а всего проекта в целом — 14%. Рабочие приступили к армированию подферменников на первой опоре из четырёх», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.В проект входит также реконструкция участка дороги общей протяжённостью более 1100 метров от улицы Комсомольская до улицы Центральная и обустройство разворотных петель и съездов.