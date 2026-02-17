В Пушкине продолжается капитальный ремонт учебного корпуса №7

17 февраля 2026, 17:28

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

На улице Кольцовской, дом 2, в Пушкинском городском округе продолжается капитальный ремонт учебного корпуса Образовательного комплекса №7. Подрядчик завершил около половины демонтажных работ и уже приступил к отделке помещений, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Ремонт проводится в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».



Здание школы, построенное в 1957 году и общей площадью 3782 квадратных метра, получит обновлённый фасад, новую кровлю, полностью заменённые инженерные сети и сантехнику. Также будут установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы охватывают все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. В планах — благоустройство территории, а также обновление мебели и оборудования.



Ожидается, что образовательный комплекс откроется в сентябре 2026 года.