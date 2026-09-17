Капремонт Детской школы искусств в Люберцах планируют завершить в этом году
В посёлке ВУГИ городского округа Люберцы идёт капремонт Детской школы искусств №3. Ход работ проверил глава муниципалитета Владимир Волков, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Подрядная организация усилила конструкции здания. Строители приступили к внутренней отделке помещений и активно работают на кровле. В ближайшее время параллельно стартует благоустройство прилегающей территории.
Здание, построенное в 1954 году, включили в государственную программу капитального ремонта. Объект вошёл в народную программу «Единой России» по наказам жителей при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
«За последние три года при поддержке губернатора в рамках народной программы единороссов мы обновили 13 объектов культуры и продолжаем эту работу», – отметил Волков.
Ремонт проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счёт средств бюджета региона. Полностью работы в здании планируют завершить в этом году.