Капремонт ДК им. Нариманова в Шатуре завершат до конца года

В городском округе Шатура активно ведутся работы по строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, о ходе этих работ и дальнейших планах в этой сфере доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Шатуры Николай Прилуцкий, сообщает пресс-служба регионального правительства.