Капремонт ДК им. Нариманова в Шатуре завершат до конца года

Фото: пресс-служба правительства МО
В городском округе Шатура активно ведутся работы по строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, о ходе этих работ и дальнейших планах в этой сфере доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Шатуры Николай Прилуцкий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«В 2024 году мы капитально отремонтировали школу в посёлке Шатурторф. В конце прошлого года приступили к обновлению одной из старейших школ округа: школы №2 в городе Шатура. Проводим также капитальный ремонт Центрального дома культуры им. Н.Н. Нариманова в Шатуре. Этот объект был построен в 20-х гг. прошлого века, и мы хотим сохранить его исторический архитектурный облик, в том числе восстанавливаем элементы лепнины внутренней отделки. Работы должны завершить в этом году», — сказал Николай Прилуцкий.Он также сообщил, что в 2025 году должен быть закончен ремонт ДК в деревне Левошево.
Планы касаются и развития спортивной инфраструктуры: в этом году в микрорайон Кевра построят мини-стадион с подогревом и универсальную спортплощадку, а в будущем году — мини-стадион в Рошале.
Кроме того, в 2025 году в Шатуре должны завершить капремонт взрослой поликлиники, открыть фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Пустоши и отремонтировать крышу амбулатории в посёлке Радовицкий и пищеблок поликлиники в Рошале. В округе также появится два мобильных ФАПа.
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