В Подмосковье провели учения спецподразделения Росгвардии
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Тактико-специальные учения провели для сотрудников спецотряда быстрого реагирования (СОБР) «Булат» подмосковного главка Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Задачей, которую СОБРовцы должны были решить в ходе учений, стал высотный штурм.
«В ходе тренировки росгвардейцы отработали оперативность перемещения, согласованность действий и выполнение поставленных задач. С помощью специального альпинистского снаряжения бойцы стремительно спустились, проникли в здание через окна и заняли позиции, сохранив эффект внезапности», — говорится в сообщении.В результате условных преступников удалось быстро нейтрализовать.
Такие учения помогают росгвардейцам совершенствовать штурмовую технику, отрабатывать взаимодействие при выполнении заданий и достигать результатов в предельно сжатые сроки.