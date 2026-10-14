На строительстве ФОКа с катком в Кашире завершают монолитные работы
Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком возводят на Парковой улице в Кашире. О ходе работ рассказали в министерстве строительного комплекса Московской области.
ФОК станет первым спортобъектом с ледовой ареной на территории округа. Там смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители всех возрастов.
«В настоящее время близятся к завершению монолитные работы: они готовы уже на 94%. Параллельно рабочие кладут наружные стены и устраивают внутренние перегородки. Это сделано на 25%. А общая готовность объекта составляет более 28%. На площадке заняты 35 человек, используются три единицы техники», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.Сдать ФОК в эксплуатацию должны в 2027 году.