На строительстве ФОКа с катком в Кашире завершают монолитные работы

14 октября 2026, 13:53

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком возводят на Парковой улице в Кашире. О ходе работ рассказали в министерстве строительного комплекса Московской области.





ФОК станет первым спортобъектом с ледовой ареной на территории округа. Там смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители всех возрастов.





«В настоящее время близятся к завершению монолитные работы: они готовы уже на 94%. Параллельно рабочие кладут наружные стены и устраивают внутренние перегородки. Это сделано на 25%. А общая готовность объекта составляет более 28%. На площадке заняты 35 человек, используются три единицы техники», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.