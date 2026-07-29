Капремонт ДК в селе Дмитровский Погост выполнили более чем на 80%

29 июля 2026, 17:07

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Дом культуры «Коробковский», расположенный в селе Дмитровский Погост округа Шатура, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены уже на 82%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В программу ремонта вошло обновление крыши, фасада, инженерных коммуникаций, отделка помещений, установка систем пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также благоустройство прилегающей территории и закупка нового оборудования и мебели.





«Сейчас на объекте ведут общестроительные и отделочные работы и продолжают монтировать инженерные системы. На площадке заняты 45 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.