Опыт Подмосковья по созданию мастер-планов застройки предложили другим регионам

29 июля 2026, 16:31

оригинал Александра Кузьмина (фото: пресс-служба Мособлархитектуры)

Использовать опыт Московской области по разработке мастер-планов застройки для комплексного развития территории в других регионах России предложила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, выступая на форуме «Архитектурный код России: от исторической идентичности к строительству национальной гордости». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





Кузьмина отметила, что мастер-планы помогают не только повышать уровень жизни, но и сохранять локальную идентичность.





«Использование инструментов и механизмов комплексного развития территорий подняло качество жилищного строительства в Подмосковье на принципиально новый уровень. Поэтому, для сохранения многообразия и локальной идентичности территорий страны, предлагаем включить в законодательство требования по разработке мастер-плана как неотъемлемой части решения о КРТ для всех регионов России», — сказала главный архитектор Московской области.