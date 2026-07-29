В поликлинике Павловского Посада запустили современный аппарат УЗИ
В поликлиническое отделение №2 Павлово-Посадской больницы поступил современный аппарат УЗИ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Это не просто замена старого оборудования, а качественный скачок в диагностике.
«Новый аппарат открывает широкие возможности для диагностики. Предусмотрены максимальная точность и детализация, 3D/4D-режимы для объёмного изображения, интеллектуальный анализ с помощью искусственного интеллекта, который помогает врачу быстро выявлять малейшие изменения», – отметили в пресс-службе.
Врачам снижение рутинной нагрузки и удобный интерфейс позволяют сосредоточиться на интерпретации результатов и постановке диагноза.
Для пациентов это безопасность, так как аппарат – без ионизирующего излучения, комфорт и возможность динамического наблюдения за состоянием.
Всего в больницу поступило 53 единицы современной техники. Оборудование закуплено по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».