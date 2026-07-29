В поликлинике Павловского Посада запустили современный аппарат УЗИ

29 июля 2026, 16:58

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В поликлиническое отделение №2 Павлово-Посадской больницы поступил современный аппарат УЗИ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Это не просто замена старого оборудования, а качественный скачок в диагностике.

«Новый аппарат открывает широкие возможности для диагностики. Предусмотрены максимальная точность и детализация, 3D/4D-режимы для объёмного изображения, интеллектуальный анализ с помощью искусственного интеллекта, который помогает врачу быстро выявлять малейшие изменения», – отметили в пресс-службе.