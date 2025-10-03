Капремонт ДК в Сергиевом Посаде планируют завершить к 31 октября

03 октября 2025, 18:38

оригинал Фото: отделение «Единой России» в Сергиево-Посадском г. о.

Обновлённый дом культуры откроют в Сергиево-Посадском городском округе осенью. Капремонт ДК в посёлке Лоза проводят по Народной программе «Единой России», сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.





На обновление здания из бюджетов Московской области и муниципалитета выделили 20 миллионов рублей. Сейчас строительные работы выполнены на 96%.

«В здании полностью завершили внутренние работы. Там обновили инженерные коммуникации, отремонтировали потолки, стены и полы, заменили одежду сцены. Строители заканчивают внешнюю отделку и благоустраивают прилегающую территорию», – рассказала депутат окружного Совета Ирина Кормакова.

Фото: отделение «Единой России» в Сергиево-Посадском г. о.

