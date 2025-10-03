Капремонт ДК в Сергиевом Посаде планируют завершить к 31 октября
Обновлённый дом культуры откроют в Сергиево-Посадском городском округе осенью. Капремонт ДК в посёлке Лоза проводят по Народной программе «Единой России», сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.
На обновление здания из бюджетов Московской области и муниципалитета выделили 20 миллионов рублей. Сейчас строительные работы выполнены на 96%.
«В здании полностью завершили внутренние работы. Там обновили инженерные коммуникации, отремонтировали потолки, стены и полы, заменили одежду сцены. Строители заканчивают внешнюю отделку и благоустраивают прилегающую территорию», – рассказала депутат окружного Совета Ирина Кормакова.
Подрядчик планирует сдать объект к 31 октября.
В доме культуры регулярно проходят концерты, мастер-классы, лекции и кинопоказы. В кружках и студиях занимаются более 400 жителей.
После ремонта на территории учреждения обустроят уличный кинодворик с тематическим декором.
Как отметили в пресс-службе, по Народной программе «Единой России» в округе сейчас также ремонтируют дом культуры в Краснозаводске. На объекте обновляют инженерные системы, проводят техническое переоснащение.